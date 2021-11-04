У Сытника ответили СБУ: тома дела Татарова были в НАБУ законно, Бюро должно расследовать
Национальное антикоррупционное бюро заявило, что передало Офису генпрокурора копии 15 томов по делу замглавы Офиса президента Олега Татарова. Но оно это делало для последующей смены подследственности и передачи дела самому НАБУ, сообщили в Бюро в комментарии LIGA.net.
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В декабре 2020-го дело Татарова было передано Службе безопасности Украины. Однако вчера в СБУ заявили, что так и не получили от НАБУ материалы дела – сроки досудебного расследования истекли, и теперь у СБУ "нет законной возможности расследования".
НАБУ в комментарии LIGA.net заявило, что оригиналы материалов по делу Татарова находились в Бюро, поскольку законом запрещено передавать подследственные НАБУ дела другим органам расследования (ч. 5 ст. 36 УПК).
В Бюро также говорят, что на стыке 2020-2021 годов директор НАБУ Артем Сытник трижды принимал решения, которые были согласованы с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры – и обязывали Офис генпрокурора определить подследственность в деле Татарова за НАБУ. Однако эти решения не были выполнены, заявляют в Бюро.
В НАБУ добавили, что 6 января передали копии 15 томов дела Татарова в Офис генпрокурора, это давало возможность продлить сроки досудебного расследования по делу и вернуть его НАБУ.
LIGA.net обратилась за комментарием в Офис генпрокурора.
- Татаров является фигурантом дела о растрате денег Нацгвардии (подробнее читайте здесь). По версии следствия, в 2017 году он якобы был причастен к подкупу эксперта, который вынес решение в пользу строительной компании Укрбуд, которую тогда возглавлял бизнесмен Максим Микитась. Татаров свою причастность отрицает и заявил, что Сытник сводит с ним "личные счеты".
- 2 декабря 2020-го Микитась возместил государству 50 млн грн убытков и вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест под залог в 30 млн грн. Тогда же НАБУ предъявило подозрение Татарову по статье о даче взятки, но спустя неделю ОГП забрал его дело у НАБУ и передал в СБУ. В Бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому. У президента Владимира Зеленского уверяют, что в работу силовиков не вмешиваются.
- 8 сентября 2021 года из репортажа УП стало известно, что на празднование дня рождения Татарова съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств. Антикоррупционеры требуют привлечь к ответственности прокуроров, которые были на торжестве.
- В ЦПК сообщили, что Татаров якобы все еще имеет статус подозреваемого, но дело не передают в суд.
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