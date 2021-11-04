У Сытника ответили СБУ: тома дела Татарова были в НАБУ законно, Бюро должно расследовать

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что передало Офису генпрокурора копии 15 томов по делу замглавы Офиса президента Олега Татарова. Но оно это делало для последующей смены подследственности и передачи дела самому НАБУ, сообщили в Бюро в комментарии LIGA.net.

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В декабре 2020-го дело Татарова было передано Службе безопасности Украины. Однако вчера в СБУ заявили, что так и не получили от НАБУ материалы дела – сроки досудебного расследования истекли, и теперь у СБУ "нет законной возможности расследования".

НАБУ в комментарии LIGA.net заявило, что оригиналы материалов по делу Татарова находились в Бюро, поскольку законом запрещено передавать подследственные НАБУ дела другим органам расследования (ч. 5 ст. 36 УПК).

В Бюро также говорят, что на стыке 2020-2021 годов директор НАБУ Артем Сытник трижды принимал решения, которые были согласованы с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры – и обязывали Офис генпрокурора определить подследственность в деле Татарова за НАБУ. Однако эти решения не были выполнены, заявляют в Бюро.

В НАБУ добавили, что 6 января передали копии 15 томов дела Татарова в Офис генпрокурора, это давало возможность продлить сроки досудебного расследования по делу и вернуть его НАБУ.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис генпрокурора.

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Марк Сировой , Евгений Пилипенко

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