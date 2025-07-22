НАБУ: Трое детективов пострадали во время обысков, медучреждения отказывались снять побои
Руководитель Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что трое детективов ведомства получили телесные повреждения во время обысков 21 июля, а медучреждения отказывались или "неохотно" снимали с них побои. Об этом чиновник рассказал во время брифинга, передает корреспондентка LIGA.net с мероприятия.
По словам Кривоноса, к трем сотрудникам, которые не были задержаны, во время обысков была применена сила – и они получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Директор НАБУ заявил, что работники ведомства весь день 21 июля не могли снять побои, поскольку с руководителями медицинских учреждений "проводилась соответствующая работа", чтобы те не принимали детективов и не фиксировали травмы.
"Им [сотрудникам] отказывали или неохотно шли на то, чтобы зафиксировать степень телесных повреждений", – отметил Кривонос.
Он, ссылаясь на оперативные данные НАБУ, утверждает, что приказ не принимать работников бюро был отдан одним из подразделений городской администрации столицы.
Чиновник добавил, что ведомство еще будет устанавливать эту информацию.
LIGA.net обратилась за комментарием в Службу безопасности Украины, которая проводила массовые обыски в отношении сотрудников ведомства. Пока ответа нет.
- Утром 21 июля СБУ и Офис генпрокурора начали массовые обыски у сотрудников НАБУ, а затем сообщили двум топ-чиновникам о подозрении в связях с Россией. Параллельно с этим Госбюро расследований вручило подозрения трем должностным лицам НАБУ за аварии, которые произошли в 2021-м и 2023 годах. Также СБУ начала внеплановую проверку соблюдения гостайны в САП.
- Подозрение получил и нардеп от запрещенной ОПЗЖ Христенко – правоохранители заявили, что он был старшим агентом ФСБ и влиял на НАБУ. Служба безопасности заявила, что у родственников нардепа нашли секретные документы НАБУ.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП, – документ уже передали на подпись президенту Зеленскому. Кривонос пообещал работать над возвращением независимости НАБУ и САП, если глава государства все же подпишет закон.
- На ситуацию уже отреагировали Группа послов Большой семерки: основные финансовые доноры Украины имеют "серьезные беспокойства" и хотят поговорить с руководством правительства. Высказался и Европейский Союз: украинской власти напомнили, что значительная финансовая поддержка для Киева зависит от его реформ.
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