НАБУ: Трое детективов пострадали во время обысков, медучреждения отказывались снять побои

По оперативной информации НАБУ, медики получили указание не принимать детективов от одного из подразделений столичной администрации

Семен Кривонос (Фото: Facebook чиновника)

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что трое детективов ведомства получили телесные повреждения во время обысков 21 июля, а медучреждения отказывались или "неохотно" снимали с них побои. Об этом чиновник рассказал во время брифинга, передает корреспондентка LIGA.net с мероприятия.

По словам Кривоноса, к трем сотрудникам, которые не были задержаны, во время обысков была применена сила – и они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Директор НАБУ заявил, что работники ведомства весь день 21 июля не могли снять побои, поскольку с руководителями медицинских учреждений "проводилась соответствующая работа", чтобы те не принимали детективов и не фиксировали травмы.

"Им [сотрудникам] отказывали или неохотно шли на то, чтобы зафиксировать степень телесных повреждений", – отметил Кривонос.

Он, ссылаясь на оперативные данные НАБУ, утверждает, что приказ не принимать работников бюро был отдан одним из подразделений городской администрации столицы.

Чиновник добавил, что ведомство еще будет устанавливать эту информацию.

LIGA.net обратилась за комментарием в Службу безопасности Украины, которая проводила массовые обыски в отношении сотрудников ведомства. Пока ответа нет.