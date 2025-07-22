Директор НАБУ: Троє детективів постраждали під час обшуків, медзаклади відмовлялись зняти побої

За оперативною інформацією НАБУ, медики отримали вказівку не приймати детективів від одного з підрозділів столичної адміністрації

Семен Кривонос (Фото: Facebook посадовця)

Керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що троє детективів відомства отримали тілесні ушкодження під час обшуків 21 липня, а медзаклади відмовлялися або "неохоче" знімали з них побої. Про це посадовець розповів під час брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net з заходу.

За словами Кривоноса, до трьох співробітників, які не були затримані, під час обшуків була застосована сила – і вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Директор НАБУ заявив, що працівники відомства весь день 21 липня не могли зняти побої, оскільки з керівниками медичних закладів "проводилась відповідна робота", аби ті не приймали детективів і не фіксували травми.

"Їм [співробітникам] відмовляли або неохоче йшли на те, щоб зафіксувати ступінь тілесних ушкоджень", – зазначив Кривонос.

Він, посилаючись на оперативні дані НАБУ, стверджує, що наказ не приймати працівників бюро був відданий одним з підрозділів міської адміністрації столиці.

Посадовець додав, що відомство ще буде встановлювати цю інформацію.

LIGA.net звернулась по коментар до Служби безпеки України, яка проводила масові обшуки щодо співробітників відомства. Наразі відповіді немає.