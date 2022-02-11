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"Об этом вообще не было дебатов". Чехия хочет продолжить поставлять оружие ВСУ – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 13:22
Ян Липавский (Скриншот из видеозаписи)

Чехия намерена продолжить оказывать военную помощь Украине, и по вопросу поставок оружия в стране не было никаких политических дебатов. Об этом в интервью Европейской правде сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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В январе правительство Чехии утвердило решение передать Украине 4006 единиц 152-мм артиллерийских боеприпасов на сумму около $1,6 млн. Журналист спросил главу МИД, продолжит ли Чехия помогать Украине.

"Да, и я на это рассчитываю. Не знаю, в какой именно форме это будет, но у нашего правительства есть политическая воля помочь Украине устоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена на то, чтобы изменить расчеты потерь для Владимира Путина. Чтобы он принял решение не нападать на Украину физически", – сказал министр.

Комментируя передачу более 4000 снарядов для пушек, Липавский сказал, что Минобороны Украины передало оборонному ведомству Чехии список необходимой военной помощи. "Наши выбрали то, что мы можем не только выделить, но и сразу отправить", – сказал он.

Глава МИД также подчеркнул, что "у людей могут быть разные мнения, но по поводу поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов".

"Поэтому я рад, что в итоге Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине таким образом. Как вы уже упомянули, это делают не все государства (соглашаются предоставлять летальное оружие. – Ред.). Но клуб у нас неплохой – мы там вместе с США, Великобританией, Польшей, странами Балтии", – добавил министр.

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Оксана Житнюк
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ВСУ оружие чехия помощь агрессия рф
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