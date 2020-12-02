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Нагадуємо | Остается полтора месяца до перехода сферы обслуживания на украинский – языковой омбудсмен

02.12.2020, 06:26
Остается полтора месяца до перехода сферы обслуживания на украинский – языковой омбудсмен - Фото
Тарас Креминь (скриншот из видеозаписи ТСН)

С 16 января 2021 года, то есть уже через полтора месяца, сфера обслуживания должна полностью перейти на украинский язык. Об этом в Facebook напомнил украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь.

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Все, кто предоставляет услуги (независимо от формы собственности), с этого числа обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах/услугах на украинском языке. Таково требования статьи 30 закона о государственном языке.

Это касается всех сфер – супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек, библиотек и так далее.

Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

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"В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке обращайтесь к уполномоченному по защите государственного языка: 01001, Киев, пер. Музейный, 12; [email protected]", – добавил Креминь.

Сумма штрафов за нарушение закона о языке составит от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3 400 до 11 900 гривень).

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Евгений Пилипенко
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омбудсмен украинский язык обслуживание Тарас Креминь

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