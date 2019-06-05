"Остановиться!" Гриценко воззвал к Зеленскому по войне в Донбассе

Анатолий Гриценко (скриншот)

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, который весной баллотировался в президенты, советует главе государства Владимиру Зеленскому поставить на паузу минские переговоры, пока в Донбассе стреляет гибридная российская армия. Об этом он пишет у себя в Facebook, отмечая - "если бы Зеленский меня спросил, я бы ему посоветовал".

"Остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не отправлять в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины - пока Путин не остановит огонь на фронте", - пишет он.

Как выразился политик, он не знает содержания "новых инициатив" президента, и задается вопросом - "их ему подготовили в Киеве или в других столицах?"

Ранее Россия объявила Гриценко в розыск и хочет его заочно арестовать.

Сегодня, реагируя на гибель троих военных на фронте, Зеленский заявил, что с Украиной "не стоит пытаться разговаривать с позиции силы".

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