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05.06.2019, 11:43

"Остановиться!" Гриценко воззвал к Зеленскому по войне в Донбассе

"Остановиться!" Гриценко воззвал к Зеленскому по войне в Донбассе - Фото
Анатолий Гриценко (скриншот)

Бывший конкурент по президентской гонке 2019 года советует главе государства перенести минскую встречу, отмечая, что его мнения не спрашивали

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, который весной баллотировался в президенты, советует главе государства Владимиру Зеленскому поставить на паузу минские переговоры, пока в Донбассе стреляет гибридная российская армия. Об этом он пишет у себя в Facebook, отмечая - "если бы Зеленский меня спросил, я бы ему посоветовал". 

"Остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не отправлять в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины - пока Путин не остановит огонь на фронте", - пишет он.

Как выразился политик, он не знает содержания "новых инициатив" президента, и задается вопросом - "их ему подготовили в Киеве или в других столицах?"

Ранее Россия объявила Гриценко в розыск и хочет его заочно арестовать.

Сегодня, реагируя на гибель троих военных на фронте, Зеленский заявил, что с Украиной "не стоит пытаться разговаривать с позиции силы". 

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Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе, анатолий гриценко, минск
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