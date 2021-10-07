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Отставка Разумкова и переименования: что сегодня рассмотрит Рада

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 08:55
Отставка Разумкова и переименования: что сегодня рассмотрит Рада - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит отставку спикера Дмитрия Разумкова, а также вопросы ратификации международных соглашений и переименования населенных пунктов. Повестка опубликована на сайте парламента.

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Заседание Рады начнется с вопросов о переименовании села Болграка в Запорожской области в Софиевку и села Старый Чорторыйск в Волынской области в Чарторыйск.

Затем Рада рассмотрит отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Во время рассмотрения этого вопроса заседание будет вести нардеп из Слуги народа Даниил Гетманцев, который не подписывал обращение об отзыве Разумкова.

Поскольку повестка Рады не утверждена согласительным советом, заседание продолжится рассмотрением вопросов о переименовании, ратификации международных соглашений и назначении местных выборов.

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
  • 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 
  • 5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на сегодня, 7 октября.

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера

Денис Юдин
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верховная рада повестка Дмитрий Разумков Отставка Разумкова
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