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Паспорта здоровья для туристов не обсуждаются – Кулеба

Паспорта здоровья для туристов не обсуждаются – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
18.05.2020, 09:20

Глава МИД считает, что решение насчет того, как разделять точно "чистых" людей и зараженных, будет со временем выработано "наименее безболезненно"

Несмотря на то, что в некоторых странах есть замыслы насчет документа здорового от коронавируса гражданина, они пока не внедряются, а в Украине идея подобного "паспорта" для туристов и пересекающих границу не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

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"У нас в Украине не обсуждается... Из практических решений там (в других странах, - ред.) пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест", - пояснил он.

По мнению главы МИД, решение этого вопроса "уходит в бюрократию". Тем не менее, говорит он, "это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии".

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В конце апреля в Минздраве Чили заявили, что начнут внедрять "безвирусные сертификаты" для людей, которые переболели COVID-19, чтобы они могли вернуться к работе. В Британии в ближайший год могут развернуть так называемую паспортизацию населения по признаку иммунитета от коронавирусной инфекции.

ВОЗ против "иммунной паспортизации".

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Евгений Пилипенко
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