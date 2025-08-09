Пхеньян также начал убирать пропагандистские громкоговорители на границе с Южной Кореей
Северная Корея начала демонтаж некоторых своих громкоговорителей вдоль межкорейской границы в ответ на аналогичные действия Южной Кореи. Об этом сообщает Independent со ссылкой на южнокорейских военных.
Пхеньян официально не комментировал свое решение о демонтаже пропагандистского оборудования. Количество демонтированных громкоговорителей и конкретные участки границы, с которых они были убраны, неизвестны.
В понедельник, 4 августа, южнокорейские военные в одностороннем порядке начали вывозить свои громкоговорители с границы. Это произошло по решению нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, который стремится улучшить отношения с Пхеньяном.
Пропагандистские трансляции с обеих сторон прекратились в июне. Со стороны Южной Кореи из громкоговорителей звучали, в частности, южнокорейские поп-песни, которые запрещены в КНДР.
В ответ транслировались раздражающие звуки, в том числе рычание животных и стук гонгов, на которые жаловались жители южнокорейских приграничных регионов.
Предыдущее консервативное правительство Южной Кореи возобновило ежедневные громкоголосые трансляции в июне 2024 года после многолетнего перерыва в ответ на то, что Северная Корея запускала в сторону Юга воздушные шары, наполненные мусором.
- 26 мая тогда ещё кандидат в президенты Южной Кореи заявил, что хочет возобновить работу горячей линии с Северной Кореей и намерена способствовать "взаимному межкорейскому диалогу".
- 11 июня армия Южной Кореи приостановила антикорейские трансляции через громкоговоритель на границе с КНДР. 13 июня Северная Корея предприняла такой же шаг.
- 28 июля Северная Корея официально отвергла попытки Сеула наладить отношения после избрания нового президента. В КНДР заявили, что странам не о чем больше говорить.
- 1 августа Сеул разрешил гражданским лицам без ограничений контактировать с жителями КНДР, но предупреждать об этом заранее.
Комментарии (0)