Пхеньян також почав прибирати пропагандистські гучномовці на кордоні з Південною Кореєю

Раніше Сеул вирішив демонтувати свої конструкції задля деескалації напруженості

Кордон Північної та Південної Кореї (Фото: JEON HEON-KYUN/EPA)

КНДР почала демонтувати деякі зі своїх гучномовців уздовж міжкорейського кордону і відповідь на аналогічні дії Південної Кореї. Про це повідомляє Independen із посиланням на південнокорейських військових.

Офіційно Пхеньян не коментував своє рішення про ліквідацію обладнання для пропаганди. Кількість демонтованих гучномовців та конкретні місця кордону, звідки їх було прибрано, невідомі.

У понеділок, 4 серпня південнокорейські військові однобічно розпочали вивезення своїх гучномовців з кордону. Це сталося за рішенням нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, який прагне покращити відносини із Пхеньяном.

Пропагандистські трансляції з обох боків припинилися у червні. З боку Південної Кореї з гучномовців лунали, зокрема, південнокорейські поппісні, які заборонені в КНДР.

У відповідь транслювалися подразливі звуки, зокрема виття тварин та стукіт гонгів, на які скаржилися мешканці південнокорейських прикордонних регіонів.

Попередній консервативний уряд Південної Кореї відновив щоденні гучномовці в червні 2024 року після багаторічної перерви у відповідь на те, що Північна Корея запускала у напрямку Півдня повітряні кулі, навантажені сміттям.