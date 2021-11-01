Подоляк о Разумкове: Непроходной ретрополитик, он непассионарный и нехаризматичный

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - нехаризматичный и непассионарный "ретрополитик", который не будет проходным на выборах. Об этом Подоляк сказал в интервью Бабелю.

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Комментируя частое появление Разумкова на каналах холдинга бизнесмена Рината Ахметова Медиа Группа Украина, Подоляк заявил, что это объясняется "спекулятивным компонентом" человека, который только что перестал быть спикером. Однако, как прогнозирует Подоляк, через месяц-полтора этот спекулятивный компонент умрет, а сам экс-спикер, по его мнению, не будет проходным на выборах.

"Он (Разумков, – ред.) не будет ярким. Он непассионарный и нехаризматичный, он хоть и молодой, но ретрополитик", – заявил Подоляк.

Говоря об участии Разумкова в эфирах Медиа Группы Украина, советник главы Офиса президента заявил, что там обычно собираются "все непассионарные, нехаризматические ретрополитики в молодежной одежде".

"Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не превышает пяти процентов. Они действительно все непроходные. Он (Разумков, – ред.) – один из них", – сказал Подоляк.

Комментируя соцопрос Центра Разумкова, по результатам которого рейтинг экс-спикера составил почти 9%, Подоляк заявил, что "все замеры сейчас спекулятивны и не имеют электоральной ценности – пусть наберет 9% за 9-12 месяцев до выборов, а лучше за 6-8 месяцев".

Отвечая на вопрос, почему партия Слуга народа в 2019-м сделала первым номером в списке "серого и непассионарного" человека, Подоляк сказал, что первые места занимало ближайшее окружение президента, но партия проходила не на этих именах, а "на одном имени" (президента Владимира Зеленского, – ред.).

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Оксана Житнюк

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