UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Похоже на крейсер "Москва". OSINT-расследователи опубликовали фото остатков флагмана ЧФ РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 09:10
Похоже на крейсер
Крейсер "Москва" (Фото - Telegram Максима Марченко)

Сообщество расследователей по открытым данным OSINTtechnical выложило в Тwitter две фотографии военного корабля, предположив, что на них запечатлены последние часы поврежденного ракетным ударов ВСУ российского крейсера "Москва" ЧФ РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее в сети появилось несколько фото и видео, которые выдавали за "удар ракетами по "Москве", "взрыв крейсера". Все они, однако, оказались фейковыми.

На снимках OSINTtechnical видно накренившийся на бок горящий корабль.

Похоже на крейсер "Москва". OSINT-расследователи опубликовали фото остатков флагмана ЧФ РФ

Похоже на крейсер "Москва". OSINT-расследователи опубликовали фото остатков флагмана ЧФ РФ

Похоже на крейсер "Москва". OSINT-расследователи опубликовали фото остатков флагмана ЧФ РФ

"Я не могу проверить подлинность, но это крейсер класса "Слава", и я не думаю, что какой-либо из них был уничтожен таким образом", – пишут в сообществе. В комментариях большинство пользователей согласны, что это "Москва", другие пишут, что "не похоже".

Судя по снимкам, они сделаны с борта турецкого судна, которое было недалеко от терпящего бедствие крейсера и сняло с него часть экипажа.

Сообщение, что "Москву" поразили ракетами, появились вечером 13 апреля. Проходила неподтвержденная информация, что крейсер затонул в темное время суток. На новых снимках светло.

Также российское "Минобороны" сообщало, что корабль затонул, так как "после пожара и детонации боезапаса терял устойчивость в шторм". На снимках, однако, никакого шторма нет.

Читайте также: Мать матроса с "Москвы": 40 убитых, очень много раненых с оторванными конечностями – СМИ

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Москва ракетный удар корабль нептун крейсер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 