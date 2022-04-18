Похоже на крейсер "Москва". OSINT-расследователи опубликовали фото остатков флагмана ЧФ РФ

Сообщество расследователей по открытым данным OSINTtechnical выложило в Тwitter две фотографии военного корабля, предположив, что на них запечатлены последние часы поврежденного ракетным ударов ВСУ российского крейсера "Москва" ЧФ РФ.

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Ранее в сети появилось несколько фото и видео, которые выдавали за "удар ракетами по "Москве", "взрыв крейсера". Все они, однако, оказались фейковыми.

На снимках OSINTtechnical видно накренившийся на бок горящий корабль.

"Я не могу проверить подлинность, но это крейсер класса "Слава", и я не думаю, что какой-либо из них был уничтожен таким образом", – пишут в сообществе. В комментариях большинство пользователей согласны, что это "Москва", другие пишут, что "не похоже".

Судя по снимкам, они сделаны с борта турецкого судна, которое было недалеко от терпящего бедствие крейсера и сняло с него часть экипажа.

Сообщение, что "Москву" поразили ракетами, появились вечером 13 апреля. Проходила неподтвержденная информация, что крейсер затонул в темное время суток. На новых снимках светло.

Также российское "Минобороны" сообщало, что корабль затонул, так как "после пожара и детонации боезапаса терял устойчивость в шторм". На снимках, однако, никакого шторма нет.

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Евгений Пилипенко

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