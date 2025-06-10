Полиция показала кадры российской атаки на Киев этой ночью – видео момента удара дронами
Патрульная полиция опубликовала видео с нагрудных камер своих сотрудников, на которых зафиксирован российский обстрел Киева в ночь на 10 июня. В результате атаки погиб человек и пострадали еще шестеро.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что этой ночью российские оккупационные войска нанесли одну из самых массированных комбинированных атак за последнее время.
"Более пяти часов продолжались вражеские обстрелы. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорание и обеспечивали проезд спецтранспорта", – рассказал он.
- В ночь на 9 июня Россия запустила по Украине 479 дронов и 20 ракет разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей. Больше всего от обстрелов страдали Киев и Ровно.
- В ночь на 10 июня Россия атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 282 цели.
- В Киеве пострадали шесть человек, одна женщина погибла. Наибольшие разрушения получили Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и Голосеевский районы.
- В Одессе враг попал в жилой дом. В частности, были повреждены роддом, станция скорой и предприятие.