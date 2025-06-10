Полиция показала кадры российской атаки на Киев этой ночью – видео момента удара дронами

В результате одной из самых массированных комбинированных атак врага в Киеве погибла женщина

Фото: ГСЧС Киева

Патрульная полиция опубликовала видео с нагрудных камер своих сотрудников, на которых зафиксирован российский обстрел Киева в ночь на 10 июня. В результате атаки погиб человек и пострадали еще шестеро.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что этой ночью российские оккупационные войска нанесли одну из самых массированных комбинированных атак за последнее время.

"Более пяти часов продолжались вражеские обстрелы. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорание и обеспечивали проезд спецтранспорта", – рассказал он.