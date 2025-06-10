Поліція показала кадри російської атаки на Київ цієї ночі – відео моменту удару дронами
Патрульна поліція опублікувала відео з нагрудних камер своїх співробітників, на яких зафіксовано російський обстріл Києва у ніч проти 10 червня. Унаслідок атаки загинула людина та постраждали ще шестеро.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що цієї ночі російські окупаційні війська завдали однієї з наймасованіших комбінованих атак за останній час.
"Понад п’ять годин тривали ворожі обстріли. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники весь цей час залишалися поряд із містянами. Ми евакуйовували людей у безпечні місця, допомагали гасити загоряння та забезпечували проїзд спецтранспорту", – розповів він.
- У ніч проти 9 червня Росія запустила по Україні 479 дронів і 20 ракет різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 цілей. Найбільше від обстрілів потерпали Київ і Рівне.
- У ніч проти 10 червня Росія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 282 цілі.
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