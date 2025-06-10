Поліція показала кадри російської атаки на Київ цієї ночі – відео моменту удару дронами

Унаслідок однієї з наймасованіших комбінованих атак ворога у Києві загинула жінка

Фото: ДСНС Києва

Патрульна поліція опублікувала відео з нагрудних камер своїх співробітників, на яких зафіксовано російський обстріл Києва у ніч проти 10 червня. Унаслідок атаки загинула людина та постраждали ще шестеро.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що цієї ночі російські окупаційні війська завдали однієї з наймасованіших комбінованих атак за останній час.

"Понад п’ять годин тривали ворожі обстріли. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники весь цей час залишалися поряд із містянами. Ми евакуйовували людей у безпечні місця, допомагали гасити загоряння та забезпечували проїзд спецтранспорту", – розповів він.