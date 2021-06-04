Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука
04.06.2021, 13:00
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
Пятый президент и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Службы безопасности Украины.
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Там отметили, что допрос был назначен на 11:00. Порошенко на него явился и будет участвовать в статусе свидетеля. Других деталей в СБУ пока не раскрывают.
- 11 мая 2021 года СБУ объявила о подозрении Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Козаку в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление нацресурсов в украинском Крыму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, а Козак, по данным СБУ, находится в РФ.
- С 17 по 31 мая журналисты Bihus.info опубликовали три серии прослушек разговоров Медведчука с террористами и властями России, в которых якобы фигурирует и Порошенко. После первых пленок в Евросолидарности заявили, что они "слиты из Офиса президента" для дискредитации Порошенко, а Медведчук назвал их "сфальсифицированными". Пленки фигурируют в делах против Медведчука, сообщила генпрокурор Венедиктова.
- 27 мая СБУ вызывала Порошенко на допрос как свидетеля по делу Медведчука, однако он в этот день уехал на Донбасс. 31 мая допрос перенесли по просьбе адвоката.
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