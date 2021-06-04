Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука

Пятый президент и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Там отметили, что допрос был назначен на 11:00. Порошенко на него явился и будет участвовать в статусе свидетеля. Других деталей в СБУ пока не раскрывают.

11 мая 2021 года СБУ объявила о подозрении Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Козаку в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление нацресурсов в украинском Крыму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, а Козак, по данным СБУ, находится в РФ.

Марк Сировой

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