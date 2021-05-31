Дело Медведчука. Допроса Порошенко сегодня не будет, перенесли по просьбе адвоката – СБУ
Пятого президента и лидера Евросолидарности Петра Порошенко не будут сегодня допрашивать по делу подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Службы безопасности Украины.
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Там отметили, что допрос Порошенко как свидетеля по делу Медведчука был запланирован на сегодня на 15:00. Однако его перенесли на другую дату на этой неделе по просьбе адвокатов лидера Евросолидарности.
Когда именно состоится допрос, в СБУ пока не уточняют.
В спецслужбе также подчеркивают, что Порошенко вызывают на допрос "исключительно для всестороннего, полного и непредвзятого расследования обстоятельств уголовного производства".
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление нацресурсов в украинском Крыму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, а Козак, по данным СБУ, находится в РФ.
- 17 мая журналисты Bihus.info опубликовали записи разговоров Медведчука с террористами и властями России за четыре года, на которых якобы фигурирует и Порошенко. В Евросолидарности заявили, что эти пленки "слиты из Офиса президента" для дискредитации Порошенко, а Медведчук назвал их "сфальсифицированными". 24 мая Bihus.info опубликовал новую серию записей. В СБУ изучают подлинность пленок Bihus.info.
- 27 мая СБУ вызывала Порошенко на допрос как свидетеля по делу Медведчука, однако он в этот день уехал на Донбасс.
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