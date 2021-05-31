Дело Медведчука. Допроса Порошенко сегодня не будет, перенесли по просьбе адвоката – СБУ

Пятого президента и лидера Евросолидарности Петра Порошенко не будут сегодня допрашивать по делу подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Там отметили, что допрос Порошенко как свидетеля по делу Медведчука был запланирован на сегодня на 15:00. Однако его перенесли на другую дату на этой неделе по просьбе адвокатов лидера Евросолидарности.

Когда именно состоится допрос, в СБУ пока не уточняют.

В спецслужбе также подчеркивают, что Порошенко вызывают на допрос "исключительно для всестороннего, полного и непредвзятого расследования обстоятельств уголовного производства".

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Марк Сировой

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