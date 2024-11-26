После удара новой российской ракеты по Днепру Украина обсудила ситуацию с НАТО
Состоялась встреча Совета Украина-НАТО на уровне послов – обсуждали ситуацию в стране после российской атаки экспериментальной ракетой средней дальности по Днепру. Об этом сообщили на сайте Альянса.
Высокопоставленные украинские военные проинформировали Совет по видеосвязи.
На встрече члены НАТО подтвердили поддержку Украины: они рассматривают атаку на Днепр как очередную российскую попытку терроризировать гражданских и запугать поддерживающих Украину. Ранее пресс-секретарь Альянса Фара Даклалла отмечала, что использование новой российской ракеты "не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины".
О конкретных решениях НАТО не сообщается.
Следующее заседание Совета на уровне министров иностранных дел должно состояться 3-4 декабря.
Накануне парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, отдельным пунктом в которой призвала членов Альянса предоставить Украине ракеты средней дальности.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.
- Впоследствии ГУР сообщило, что россияне ударили из системы "Кедр", подлетное время этой ракеты от места запуска в Астраханской области до Днепра составило 15 минут. Заместитель начальника разведки сообщил, что всего в России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты.