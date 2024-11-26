После удара новой российской ракеты по Днепру Украина обсудила ситуацию с НАТО

О конкретных решениях не сообщается, но и от помощи Альянс не планирует отказываться

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Состоялась встреча Совета Украина-НАТО на уровне послов – обсуждали ситуацию в стране после российской атаки экспериментальной ракетой средней дальности по Днепру. Об этом сообщили на сайте Альянса.

Высокопоставленные украинские военные проинформировали Совет по видеосвязи.

На встрече члены НАТО подтвердили поддержку Украины: они рассматривают атаку на Днепр как очередную российскую попытку терроризировать гражданских и запугать поддерживающих Украину. Ранее пресс-секретарь Альянса Фара Даклалла отмечала, что использование новой российской ракеты "не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины".

О конкретных решениях НАТО не сообщается.

Следующее заседание Совета на уровне министров иностранных дел должно состояться 3-4 декабря.

Накануне парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, отдельным пунктом в которой призвала членов Альянса предоставить Украине ракеты средней дальности.