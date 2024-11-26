Після удару нової російської ракети по Дніпру Україна обговорила ситуацію з НАТО

Про конкретні рішення не повідомляється, але й від допомоги Альянс не планує відмовлятися

Ілюстративне фото: Depositphotos

Відбулася зустріч Ради Україна-НАТО на рівні послів – обговорювали безпекову ситуацію в країні після російської атаки експериментальною ракетою середньої дальності по Дніпру. Про це повідомили на сайті Альянсу.

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Високопоставлені українські військові поінформували Раду по відеозв'язку.

На зустрічі члени НАТО підтвердили підтримку України: вони розглядають атаку на Дніпро як чергову російську спробу тероризувати цивільних та залякати тих, хто підтримує Україну. Раніше речниця Альянсу Фара Даклалла зазначала, що використання нової російської ракети "не змінить хід конфлікту і не стримає союзників по НАТО від підтримки України".

Про конкретні рішення НАТО не повідомляється.

Наступне засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ має відбутися 3-4 грудня.

Напередодні парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, окремим пунктом у якій закликала членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності.