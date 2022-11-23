Поводов для паники нет. Подачу электроэнергии возобновляют согласно протоколам – Укрэнерго
Возобновление подачи электроэнергии, которая была прервана в результате масштабного ракетного удара России по Украине, осуществляется согласно действующим протоколам, поводов для паники нет. Об этом сообщает Укрэнерго.
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"К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, повлекшие аварийные отключения во всех регионах Украины", – говорится в сообщении.
Как отмечается, диспетчеры и инженеры Укрэнерго работают над подключением пострадавших регионов по резервным схемам.
В Укрэнерго сообщили, что ремонтные бригады оценивают масштаб повреждений и приступают к ремонтам повсюду, где это возможно уже сейчас.
Энергетики попросили учитывать, что из-за существенного объема повреждений, морозов и дождей со снегом в некоторых регионах, ремонты могут длиться дольше.
"Поводов для паники нет. У Укрэнерго есть четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются", – заявили в Укрэнерго.
Как сообщается, в первую очередь, будут подключать объекты критической инфраструктуры – водоканалы, теплокоммуннерго, больницы, вокзалы и т.д.
В некоторых регионах подключения уже производятся.
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