Поводов для паники нет. Подачу электроэнергии возобновляют согласно протоколам – Укрэнерго

Возобновление подачи электроэнергии, которая была прервана в результате масштабного ракетного удара России по Украине, осуществляется согласно действующим протоколам, поводов для паники нет. Об этом сообщает Укрэнерго.

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"К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, повлекшие аварийные отключения во всех регионах Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, диспетчеры и инженеры Укрэнерго работают над подключением пострадавших регионов по резервным схемам.

В Укрэнерго сообщили, что ремонтные бригады оценивают масштаб повреждений и приступают к ремонтам повсюду, где это возможно уже сейчас.

Энергетики попросили учитывать, что из-за существенного объема повреждений, морозов и дождей со снегом в некоторых регионах, ремонты могут длиться дольше.

"Поводов для паники нет. У Укрэнерго есть четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются", – заявили в Укрэнерго.

Как сообщается, в первую очередь, будут подключать объекты критической инфраструктуры – водоканалы, теплокоммуннерго, больницы, вокзалы и т.д.

В некоторых регионах подключения уже производятся.

Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В городе приостановили подачу воды.

Харьков и область обесточены. В городе остановили электротранспорт.

Весь Львов остался без света, тепла и воды.

В Кривом Роге введен в действие план работы при полном блекауте.

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Наталія Медведєва

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