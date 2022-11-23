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Поводов для паники нет. Подачу электроэнергии возобновляют согласно протоколам – Укрэнерго

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 20:27
Поводов для паники нет. Подачу электроэнергии возобновляют согласно протоколам – Укрэнерго - Фото
Фото: Укрэнерго

Возобновление подачи электроэнергии, которая была прервана в результате масштабного ракетного удара России по Украине, осуществляется согласно действующим протоколам, поводов для паники нет. Об этом сообщает Укрэнерго.

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"К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, повлекшие аварийные отключения во всех регионах Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, диспетчеры и инженеры Укрэнерго работают над подключением пострадавших регионов по резервным схемам.

В Укрэнерго сообщили, что ремонтные бригады оценивают масштаб повреждений и приступают к ремонтам повсюду, где это возможно уже сейчас.

Энергетики попросили учитывать, что из-за существенного объема повреждений, морозов и дождей со снегом в некоторых регионах, ремонты могут длиться дольше.

"Поводов для паники нет. У Укрэнерго есть четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются", – заявили в Укрэнерго.

Как сообщается, в первую очередь, будут подключать объекты критической инфраструктуры – водоканалы, теплокоммуннерго, больницы, вокзалы и т.д.

В некоторых регионах подключения уже производятся.

Читайте также: Украина восстанавливается после ракетного удара: области возобновляют подачу электричества

Наталія Медведєва
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война электричество ракетный удар Укрэнерго
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