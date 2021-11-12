Премьер Грузии Зеленскому о Саакашвили: Вмешательство украинцев в наши дела недопустимо

Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским действия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

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Гарибашвили назвал действия Саакашвили, имеющего украинское гражданство, "провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности" Грузии, и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.

В ответ на просьбу Зеленского предоставить украинским врачам доступ к Саакашвили, Гарибашвили заявил, что о здоровье Саакашвили заботятся высококвалифицированные врачи Грузии, говорится в сообщении.

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Денис Юдин

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