Премьер Грузии Зеленскому о Саакашвили: Вмешательство украинцев в наши дела недопустимо
Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским действия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
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Гарибашвили назвал действия Саакашвили, имеющего украинское гражданство, "провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности" Грузии, и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.
В ответ на просьбу Зеленского предоставить украинским врачам доступ к Саакашвили, Гарибашвили заявил, что о здоровье Саакашвили заботятся высококвалифицированные врачи Грузии, говорится в сообщении.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 6 ноября в Грузии началась акция в поддержку Саакашвили. Демонстранты требуют у властей перевести его в частную клинику.
- 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения. МИД Украины выразил разочарование и отправил официальную ноту по этому поводу. Власти Грузии опубликовали видео с Саакашвили, чтобы показать – он покинул тюрьму "не против своей воли".
- 11 ноября власти Грузии показали видео, как Саакашвили доставили в тюремную больницу. На кадрах несут его за руки и за ноги. Омбудсмен Людмила Денисова и возлюбленная Саакашвили нардеп Слуги народа Елизавета Ясько назвали это пытками.
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