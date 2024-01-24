Президент Чехии: РФ ведет себя агрессивно, а перед выборами давление на фронте усилится

Президент Чехии Павел заявил, что прекращение помощи Украине не положит конец войне, а потому нужно продолжать

Петер Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что на войну в Украине нужно смотреть реалистично и что Россия не слабый противник. Он подчеркнул, что в преддверии президентских выборов в РФ военное давление России усилится, цитирует его чешское издание České noviny.

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"Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Мы должны попытаться заставить Украину сыграть лучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира", — подчеркнул он.

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Чешский президент отметил, что накануне президентских выборов военное давление России усилится, поскольку российские власти стремятся добиться больших территориальных завоеваний в Украине перед избирательной гонкой.

"Даже если нельзя ожидать, что у президента Владимира Путина появится на выборах серьезный соперник, который может ему угрожать, ему тоже необходимо продемонстрировать избирателям решительность и результат, что принесет Украине больше потерь", — отметил Павел и добавил, что прекращение помощи Украине не положит конец войне, а потому нужно продолжать.

Беспокойство среди стран-членов НАТО и ЕС по поводу вероятной угрозы России растет. Сегодня начались крупнейшие с периода холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца весны. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявлял, что около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях.

Цель этих учений – оборонные планы НАТО, разработанные Североатлантическим союзом за последние десятилетия и подробно описанные, как он будет реагировать на вероятную российскую атаку.

17 января 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и предполагаемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что-либо, включая новые войны, может произойти в любой момент.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

24 января начальник Генштаба Британии Сандерс заявил, что власти должны морально подготовить британцев к тому, что в случае потенциальной войны с Россией, им придется приступить к оружию.

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