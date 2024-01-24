Президент Чехії: Росія поводиться агресивно, а перед виборами в РФ тиск на фронті посилиться
Президент Чехії Петр Павел заявив, що на війну в Україні потрібно дивитися реалістично і що Росія не слабкий противник. Він наголосив, що напередодні президентських виборів у РФ воєнний тиск Росії посилиться, цитує його чеське видання České noviny.
"Росія поводиться агресивно, неосвічено. Ми маємо спробувати змусити Україну зіграти найкращий результат і за можливості зберегти підтримку демократичного світу", — наголосив він.
Читайте також: Вибори під час воєнного стану. Данілов: Це фактично неможливо. Ми входимо в небезпечний період
Чеський президент зауважив, що напередодні президентських виборів воєнний тиск Росії посилиться, оскільки російська влада прагне домогтися великих територіальних завоювань в Україні перед виборчими перегонами.
"Навіть якщо не можна очікувати, що у президента Володимира Путіна з'явиться на виборах серйозний суперник, який може йому загрожувати, йому теж необхідно продемонструвати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат", — зазначив Павел та додав, що припинення допомоги Україні не покладе край війні, а тому потрібно продовжувати.
Занепокоєння серед країн-членів НАТО та ЄС щодо ймовірної загрози Росії зростає. Сьогодні розпочалися найбільші з періоду холодної війни навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця весни. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявляв, що близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях.
Мета цих навчань — оборонних планів НАТО, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.
- 17 січня 2024 року очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, що завгодно, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.
- 18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.
- 24 січня начальник Генштабу Британії Сандерс заявив, що влада має морально підготувати британців до того, що у разі потенційної війни з Росією, їм доведеться стати до зброї.
Читайте також: США попереджають: РФ хоче зірвати підтримку України під час виборів у країнах Європи