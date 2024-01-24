Президент Чехії: Росія поводиться агресивно, а перед виборами в РФ тиск на фронті посилиться

Президент Чехії Павел заявив, що припинення допомоги Україні не покладе край війні, а тому потрібно продовжувати

Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що на війну в Україні потрібно дивитися реалістично і що Росія не слабкий противник. Він наголосив, що напередодні президентських виборів у РФ воєнний тиск Росії посилиться, цитує його чеське видання České noviny.

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"Росія поводиться агресивно, неосвічено. Ми маємо спробувати змусити Україну зіграти найкращий результат і за можливості зберегти підтримку демократичного світу", — наголосив він.

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Чеський президент зауважив, що напередодні президентських виборів воєнний тиск Росії посилиться, оскільки російська влада прагне домогтися великих територіальних завоювань в Україні перед виборчими перегонами.

"Навіть якщо не можна очікувати, що у президента Володимира Путіна з'явиться на виборах серйозний суперник, який може йому загрожувати, йому теж необхідно продемонструвати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат", — зазначив Павел та додав, що припинення допомоги Україні не покладе край війні, а тому потрібно продовжувати.

Занепокоєння серед країн-членів НАТО та ЄС щодо ймовірної загрози Росії зростає. Сьогодні розпочалися найбільші з періоду холодної війни навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця весни. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявляв, що близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях.

Мета цих навчань — оборонних планів НАТО, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

17 січня 2024 року очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, що завгодно, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

24 січня начальник Генштабу Британії Сандерс заявив, що влада має морально підготувати британців до того, що у разі потенційної війни з Росією, їм доведеться стати до зброї.

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