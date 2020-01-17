Пристайко о заявлениях Парнаса: Не верю ни одному слову

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что никогда не встречался с Львом Парнасом, партнером личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, и не верит ни одному его слову. Об этом он сказал в комментарии CNN.

В последние дни Парнас рассказал подробности того, как пытался связаться с командой президента Владимира Зеленского от имени Джулиани и президента США Дональда Трампа.

По словам Пристайко, есть люди, которые сейчас пытаются поднять свою политическую значимость, а Парнас пытается "спасти свое дело" - в США он находится под следствием по обвинению в финансовых нарушениях во время избирательной кампании.

Глава МИД подчеркнул, что Украину устраивают официальные каналы коммуникации с США, и в Украине счастливы иметь двухпартийную поддержку.

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