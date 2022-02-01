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"Путаница". У Путина заявили, что не передавали ответ на предложения США по безопасности

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 12:47
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В администрации президента России Владимира Путина утверждают, что не передавали США ответ РФ на предложения по безопасности, которые Вашингтон сделал после ультиматума Москвы по нерасширению НАТО. Об этом заявил на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков.

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В ночь на 1 февраля The Washington Post со ссылкой на проинформированный источник сообщила, что ответ России якобы уже передан.

"Там возникла путаница, там были другие соображения. Нет пока основного ответа РФ по главной теме. Он передан не был", – отреагировал на такую информацию Песков.

По его словам, этот ответ готовится, а Министерство иностранных дел России уже опровергло информацию о его передаче.

В то же время Песков допустил, что Путин может озвучить свое мнение по предложениям США сегодня на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Также на сегодня запланированы переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Марк Сировой
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