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Путин не остановится на Украине, если снова на нее нападет – посол в США

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 06:32
Путин не остановится на Украине, если снова на нее нападет – посол в США - Фото
Оксана Маркарова (фото - Посольство України в США, Facebook)

Россия нападает на демократию в целом и не остановится на Украине, если снова вторгнется на ее территорию, заявила CBS News украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

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По ее мнению, президент России Владимир Путин напал на Украину не только потому, что хочет эту страну или только ее.

"Причина, по которой он напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется (новому, – ред.) нападению", – сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или федерации, а потому борется за свою независимость.

"И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то конечно на Украине они не остановятся… Вот почему в интересах Европы и всего демократического мира помочь нам защитить себя, а также показать, что международное верховенство права все еще работает", – подытожила она.

Ранее командующий операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что после Украины Россия может напасть на страны Балтии.

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Марк Сировой
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