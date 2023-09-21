Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 21 сентября

1. Массированная ракетная атака России. Прилеты в отель, промышленность, склады — фото, видео. Киев, Харьков и другие регионы утром были атакованы российскими ракетами. Всего оккупанты выпустили 43 ракеты Х-101 и шесть С-300. Были 13 попаданий. В Черкассах разрушено здание отеля, там возник пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Пострадали семь человек. В Киеве повреждения в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах. На Дарнице возник пожар, семь раненых. При ударе по Харькову разрушено помещение склада, двое потерпевших. Ракетный удар повредил энергообъекты.

2. Взрывы в Крыму. СБУ и ВМС нанесли масштабный удар по аэродрому в Саках. Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Были задействованы беспилотники, которые перегрузили российскую противовоздушную оборону, после чего были запущены ракеты "Нептун". Удары "попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов".

3. Сенат США принял замену топ-командующего: это генерал Военно-воздушных сил. Сенаторы большинством голосов утвердили генерала ВВС Чарльза Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов — он должен заменить генерала Марка Милли.

4. Швеция передала Украине 10 танков Strv122. С ними едут украинские военные после обучения. Танки Stridsvagn 122 – модернизированный аналог немецких Leopard 2А5. Вместе с ними в Украину вернутся прошедшие обучение в Швеции украинские экипажи.

5. В Польше объяснили заявление о прекращении военной помощи. Снова выдвинули претензии Киеву. Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава поставляет Украине оружие только по ранее заключенным контрактам, при этом "с украинской стороны появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов". В то же время появилась информация, что для МИД Польши стало сюрпризом двусмысленное заявление премьера страны о смене подхода в помощи Украине.

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