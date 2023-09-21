П'ять головних новин світу та України на 19:00 21 вересня

1. Масована ракетна атака Росії. Прильоти в готель, промисловість, склади — фото, відео. Київ, Харків та інші регіони вранці були атаковані російськими ракетами. Загалом окупанти випустили 43 ракети Х-101 і шість С-300. Було 13 влучань. У Черкасах зруйновано будівлю готелю, там виникла пожежа, також спалахнули торгові павільйони на ринку. Постраждали семеро осіб. У Києві пошкодження у Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах. На Дарниці виникла пожежа, семеро поранених. Під час удару по Харкову зруйновано приміщення складу, двоє потерпілих. Ракетний удар пошкодив енергооб'єкти.

2. Вибухи у Криму. СБУ і ВМС завдали масштабного удару по аеродрому в Саках. Вночі 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму. Було залучено безпілотники, які перевантажили російську протиповітряну оборону, після чого було запущено ракети "Нептун". Удари "влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів".

3. Сенат США прийняв заміну топкомандувача: це генерал Військово-повітряних сил. Сенатори більшістю голосів затвердили генерала ВПС Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів — він має замінити генерала Марка Міллі.

4. Швеція передала Україні 10 танків Strv122. З ними їдуть українські військові після навчання. Танки Stridsvagn 122 – модернізований аналог німецьких Leopard 2А5. Разом з ними в Україну повернуться українські екіпажі, які пройшли навчання у Швеції.

5. У Польщі пояснили заяву про припинення військової допомоги. Знову висунули претензії Києву. Спікер уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що Варшава постачає Україні зброю лише за раніше укладеними контрактами, водночас "з українського боку з'явилася низка абсолютно неприйнятних заяв та дипломатичних жестів". Також з'явилася інформація, що для МЗС Польщі стала сюрпризом двозначна заява прем'єра країни щодо зміни підходу до допомоги Україні.

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