Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 10 мая

Россия начала наступление на Харьковском направлении, США выделили пакет военной помощи, ГУР ударило по очередному российскому НПЗ и другие новости

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

1. Пакет от США на $400 млн. Пентагон опубликовал полный список оружия для ВСУ. В рамках нового пакета военной помощи от США на $400 млн Украина получит ракеты для систем Patriot и HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США (подробнее).

2. Канада выделяет $56 млн на немецкую инициативу по поиску систем ПВО для Украины. Канада выделяет $56 (76 канадских долларов) на инициативу Германии по поиску и поставке Украине систем противовоздушной обороны (подробнее).

3. Харьковская область. Утром Россия пыталась прорвать линию обороны, ВСУ направили резервы – Минобороны. На Волчанском направлении, в Харьковской области, российские захватчики утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Эти атаки отражены, сообщило Министерство обороны (подробнее).

4. Дроны ГУР ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области России – источник. В результате операции Главного управления разведки в ночь на 10 мая было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в Калужской области России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в украинской спецслужбе (подробнее).

5. Зеленский: Россия начала новую волну контрнаступления на Харьковском направлении. Оккупанты начали новую волну контрнаступления на Харьковском направлении. Об этом заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

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