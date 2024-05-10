П'ять головних новин України та світу на 21:00 10 травня

Росія розпочала наступ на Харківському напрямку, США виділили пакет військової допомоги, ГУР вдарило по черговому російському НПЗ та інші новини

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

1. Пакет від США на $400 млн. Пентагон опублікував повний список зброї для ЗСУ. У межах нового пакета військової допомоги від США на $400 млн Україна отримає ракети для систем Patriot і HIMARS, бойові машини піхоти Bradley та інше озброєння. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США (детальніше).

2. Канада виділяє $56 млн на німецьку ініціативу з пошуку систем ППО для України. Канада виділяє $56 (76 канадських доларів) на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем протиповітряної оборони (детальніше).

3. Харківщина. Вранці Росія намагалася прорвати лінію оборони, ЗСУ спрямували резерви – Міноборони. На Вовчанському напрямку, у Харківській області, російські загарбники вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Ці атаки відбито, повідомило Міністерство оборони (детальніше).

4. Дрони ГУР вдарили по нафтопереробному заводу у Калузькій області Росії – джерело. У результаті операції Головного управління розвідки в ніч проти 10 травня було атаковане нафтопереробне підприємство "Перший завод" у Калузькій області Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в українській спецслужбі (детальніше).

5. Зеленський: Росія почала нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку. Окупанти розпочали нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку. Про це заявив президент Володимир Зеленський (детальніше).

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