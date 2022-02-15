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Рада обратилась к ООН и другим организациям из-за российской агрессии против Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 11:43
Рада обратилась к ООН и другим организациям из-за российской агрессии против Украины - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада обратилась к Организации Объединенных Наций, Европарламенту, а также парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организации черноморского экономического сотрудничества, к правительствам и парламентам иностранных государств в связи с российской агрессией против Украины. Соответствующее постановление Рада приняла сегодня, 15 февраля.

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За обращение проголосовали 326 нардепов – все группы и фракции, кроме ОПЗЖ.

Рада обратилась к ООН и другим организациям из-за российской агрессии против Украины

В документе сказано, что постановление направлено на оперативные и решительные совместные действия по срыву намерений РФ реализовать военный сценарий и удовлетворить свои геополитические амбиции в отношениях с Украиной.

Предложенные постановлением мероприятия, как сказано в документе, будут способствовать консолидации международно-правовых усилий для недопущения расширения агрессивных действий РФ против Украины и всей Центральной и  Восточной Европы.

Докладчиком по этому вопросу и одним из инициаторов обращения был спикер Рады Руслан Стефанчук.

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Оксана Житнюк
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