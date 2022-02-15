Рада обратилась к ООН и другим организациям из-за российской агрессии против Украины
Верховная Рада обратилась к Организации Объединенных Наций, Европарламенту, а также парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организации черноморского экономического сотрудничества, к правительствам и парламентам иностранных государств в связи с российской агрессией против Украины. Соответствующее постановление Рада приняла сегодня, 15 февраля.
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За обращение проголосовали 326 нардепов – все группы и фракции, кроме ОПЗЖ.
В документе сказано, что постановление направлено на оперативные и решительные совместные действия по срыву намерений РФ реализовать военный сценарий и удовлетворить свои геополитические амбиции в отношениях с Украиной.
Предложенные постановлением мероприятия, как сказано в документе, будут способствовать консолидации международно-правовых усилий для недопущения расширения агрессивных действий РФ против Украины и всей Центральной и Восточной Европы.
Докладчиком по этому вопросу и одним из инициаторов обращения был спикер Рады Руслан Стефанчук.
- На фоне угрозы вторжения России решили или уже начали поставлять Украине оружие США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии, Чехия.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в ближайшие дни.
- В Киеве создан 10-дневный запас топлива на случай чрезвычайной ситуации, а предприятия критической инфраструктуры снабжены автономной системой связи, сообщил мэр Виталий Кличко. Также в столице создали комиссии по эвакуации населения на случай нового вторжения России. Полиция переведена на усиленный режим несения службы до 19 февраля.
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