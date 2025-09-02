Рада призывает партнеров осудить убийство Парубия как часть войны РФ против Украины

В постановлении также требуют от украинских правоохранителей провести прозрачное расследование убийства Парубия

Андрей Парубий (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Верховная Рада планирует обратиться к парламентам и правительствам иностранных государств, а также международным организациям в связи с убийством народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Соответствующий проект постановления №13723 зарегистрирован на сайте парламента.

В документе призывают иностранные правительства и международные организации осудить убийство Парубия как акт политического террора и часть войны России против Украины.

Депутаты также обращаются к Европарламенту и парламентам стран ЕС с просьбой почтить память Парубия и всех погибших от российской агрессии минутой молчания.

В постановлении также содержится требование к украинским правоохранителям провести безотлагательное, профессиональное и прозрачное расследование, при необходимости – с привлечением международных экспертов.

В то же время международных партнеров призывают усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию и предоставить Украине дополнительную безопасность и оборонную помощь.