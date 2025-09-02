Рада призывает партнеров осудить убийство Парубия как часть войны РФ против Украины
Верховная Рада планирует обратиться к парламентам и правительствам иностранных государств, а также международным организациям в связи с убийством народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Соответствующий проект постановления №13723 зарегистрирован на сайте парламента.
В документе призывают иностранные правительства и международные организации осудить убийство Парубия как акт политического террора и часть войны России против Украины.
Депутаты также обращаются к Европарламенту и парламентам стран ЕС с просьбой почтить память Парубия и всех погибших от российской агрессии минутой молчания.
В постановлении также содержится требование к украинским правоохранителям провести безотлагательное, профессиональное и прозрачное расследование, при необходимости – с привлечением международных экспертов.
В то же время международных партнеров призывают усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию и предоставить Украине дополнительную безопасность и оборонную помощь.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета – неизвестный выпустил около восьми пуль.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российского следа.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
- 1 сентября задержанному объявили о подозрении. Мужчине инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
- Сейчас правоохранители рассматривают различные мотивы убийства Парубия, в частности возможную причастность российских спецслужб.
