Рада закликає партнерів засудити вбивство Парубія як частину війни РФ проти України
Верховна Рада планує звернутися до парламентів і урядів іноземних держав, а також міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Відповідний проєкт постанови №13723 зареєстровано на сайті парламенту.
У документі закликають іноземні уряди та міжнародні організації засудити вбивство Парубія як акт політичного терору та частину війни Росії проти України.
Депутати також звертаються до Європарламенту та парламентів країн ЄС із проханням ушанувати пам’ять Парубія та всіх загиблих від російської агресії хвилиною мовчання.
У постанові також міститься вимога до українських правоохоронців провести невідкладне, професійне та прозоре розслідування, за потреби – із залученням міжнародних експертів.
Водночас міжнародних партнерів закликають посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію та надати Україні додаткову безпекову й оборонну допомогу.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. В нього стріляли з пістолета – невідомий випустив близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- 1 вересня затриманому оголосили про підозру. Чоловіку інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.
- Наразі правоохоронці розглядають різні мотиви вбивства Парубія, зокрема можливу причетність російських спецслужб.
