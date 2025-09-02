Рада закликає партнерів засудити вбивство Парубія як частину війни РФ проти України

У постанові також вимагають від українських правоохоронців провести прозоре розслідування вбивства Парубія

Андрій Парубій (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Верховна Рада планує звернутися до парламентів і урядів іноземних держав, а також міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Відповідний проєкт постанови №13723 зареєстровано на сайті парламенту.

У документі закликають іноземні уряди та міжнародні організації засудити вбивство Парубія як акт політичного терору та частину війни Росії проти України.

Депутати також звертаються до Європарламенту та парламентів країн ЄС із проханням ушанувати пам’ять Парубія та всіх загиблих від російської агресії хвилиною мовчання.

У постанові також міститься вимога до українських правоохоронців провести невідкладне, професійне та прозоре розслідування, за потреби – із залученням міжнародних експертів.

Водночас міжнародних партнерів закликають посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію та надати Україні додаткову безпекову й оборонну допомогу.