Республиканка Грин настаивает на увольнении спикера Джонсона. Ее однопартийцы против

Остальные республиканцы считают Джонсона "правильным человеком на правильной должности", и его отстранение было бы "политической ошибкой"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Ультраправа конгрессменка Марджори Тейлор Грин заявила, что на следующей неделе будет продвигать вопрос об отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона. В то же время, ее однопартийцы массово выступают против, передает The Hill.

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В прошлом месяце Грин подала ходатайство об отстранении Джонсона, утверждая, что он "слишком многое отдал президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства". Позже это предложение поддержал республиканец и критик помощи Украине Томас Масси.

В то же время остальные республиканцы считают Джонсона "правильным человеком на правильной должности", и его отстранение было бы "политической ошибкой", пишет The Hill.

"Это ужасная идея. Я думаю, что он выполняет лучшую работу в ситуации с незначительным большинством, когда демократы контролируют Сенат и Белый дом. Нет более консервативного человека, которого можно было бы выбрать спикером, чем Майк Джонсон", – заявил сенатор-республиканец Роджер. Маршалл.

Его поддержал Тед Круз – сенатор от штата Техас. По его словам, "это абсолютно смешно и контрпродуктивно".

В течение месяца демократы обещали спасти Джонсона от потенциального освобождения, если тот примет законопроект с помощью Украины.

20 апреля 2024 года Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии егоподписал американский глава Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем будут ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.

В рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от Соединенных Штатов на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и другое вооружение.

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