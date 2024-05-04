Республіканка Грін наполягає на звільненні спікера Джонсона. Її однопартійці проти

Решта республіканців вважають Джонсона "правильною людиною на правильній посаді", і його відсторонення було б "політичною помилкою"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Ультраправа конгресменка Марджорі Тейлор Грін заявила, що наступного тижня просуватиме питання про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона. Водночас її однопартійці масово виступають проти, передає The Hill.

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Минулого місяця Грін подала клопотання про відсторонення Джонсона, стверджуючи, що він "занадто багато віддав президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду". Пізніше цю пропозицію підтримав республіканець та критик допомоги Україні Томас Массі.

Водночас решта республіканців вважають Джонсона "правильною людиною на правильній посаді", і його відсторонення було б "політичною помилкою", пише The Hill.

"Це жахлива ідея. Я думаю, що він виконує найкращу роботу в ситуації з незначною більшістю, коли демократи контролюють Сенат і Білий дім. Немає більш консервативної людини, яку можна було б обрати спікером, ніж Майк Джонсон", – заявив сенатор-республіканець Роджер Маршалл.

Його підтримав Тед Круз – сенатор від штату Техас. За його словами, "це абсолютно смішно і контрпродуктивно".

Протягом місяця демократи обіцяли врятувати Джонсона від потенційного звільнення, якщо той ухвалить законопроєкт з допомогою Україні.

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

У межах оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники та інше озброєння.

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