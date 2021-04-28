Россия пока отводит стянутые войска из Крыма, но лагеря под Воронежем стоят – ГПСУ
Россия начала отводить стянутые весной войска из временно оккупированного Крыма, однако в военных лагерях под Воронежем движения не наблюдается. Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
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По его словам, разведка наблюдает, что после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отведении войск, этот процесс частично начат.
"На данный момент мы видим этот процесс (отведения войск, - ред.) на территории временно оккупированного Крыма", – сказал Дейнеко.
Однако, по его словам, остаются скопления войск и военной техники у восточных границ Украины, в частности у Воронежа и Богучара Воронежской области.
"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", – отметил глава ГПСУ.
Дейнеко добавил, что пограничники продолжают следить за ситуацией. По его мнению, пока рано говорить, что РФ отведет свои войска от границы с Украиной.
- В конце марта Россия начала стягивать войска к границам Украины и во временно оккупированный Крым. Расследователи CIT обнаружили крупный полевой лагерь военных РФ под Воронежем.
- После неоднократных призывов западных стран к деэскалации, беседы Байден-Путин, санкций США против РФ и активной дипломатической деятельности Украины Россия заявила, что начала отводить войска.
- Президент Владимир Зеленский приветствовал решение РФ об отведении войск, однако подчеркнул, что необходимо быть готовыми к возможному возвращению войск.
- 27 апреля в Пентагоне заявили, что РФ отвела от границ Украины часть войск, но рано принимать это за чистую монету.
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