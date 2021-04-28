Россия пока отводит стянутые войска из Крыма, но лагеря под Воронежем стоят – ГПСУ

Россия начала отводить стянутые весной войска из временно оккупированного Крыма, однако в военных лагерях под Воронежем движения не наблюдается. Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, разведка наблюдает, что после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отведении войск, этот процесс частично начат.

"На данный момент мы видим этот процесс (отведения войск, - ред.) на территории временно оккупированного Крыма", – сказал Дейнеко.

Однако, по его словам, остаются скопления войск и военной техники у восточных границ Украины, в частности у Воронежа и Богучара Воронежской области.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", – отметил глава ГПСУ.

Дейнеко добавил, что пограничники продолжают следить за ситуацией. По его мнению, пока рано говорить, что РФ отведет свои войска от границы с Украиной.

Читайте также: Разведка: Российские оккупанты планируют провокации и теракт на Пасху для нового вторжения

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.