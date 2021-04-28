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Россия пока отводит стянутые войска из Крыма, но лагеря под Воронежем стоят – ГПСУ

28.04.2021, 10:24
Россия пока отводит стянутые войска из Крыма, но лагеря под Воронежем стоят – ГПСУ - Фото
Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Россия начала отводить стянутые весной войска из временно оккупированного Крыма, однако в военных лагерях под Воронежем движения не наблюдается. Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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По его словам, разведка наблюдает, что после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отведении войск, этот процесс частично начат.

"На данный момент мы видим этот процесс (отведения войск, - ред.) на территории временно оккупированного Крыма", – сказал Дейнеко.

Однако, по его словам, остаются скопления войск и военной техники у восточных границ Украины, в частности у Воронежа и Богучара Воронежской области.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", – отметил глава ГПСУ.

Дейнеко добавил, что пограничники продолжают следить за ситуацией. По его мнению, пока рано говорить, что РФ отведет свои войска от границы с Украиной.

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Марк Сировой
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