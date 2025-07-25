Руководитель САП заявил, что генпрокурор пока не изымал антикоррупционных дел
Генеральный прокурор Руслан Кравченко пока не запрашивал уголовные производства Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко в интервью "Суспільному".
Он сообщил, что после принятия закона, который лишает Национальное антикоррупционное бюро и САП независимости, у него не было отдельной встречи с Кравченко.
"Мы общались только на совместных совещаниях. Отдельно мы не встречались и этот вопрос не обсуждали. Я надеюсь, что все же до того, как все будет возвращено в прежнее состояние, генеральный прокурор не будет запрашивать никаких наших уголовных производств", – сказал он.
Клименко добавил, что вне контекста вопроса об изъятии дел действие закона уже ощущается.
"За каждой подписью, за каждым документом нам нужно ехать в офис Генерального прокурора и просить его рассмотреть эти вопросы", – сказал он.
Клименко добавил, что в случае необходимости он будет обращаться к генеральному прокурору за необходимыми разрешениями, поскольку без этого не сможет выполнять свою работу, но "элемент независимости пока утрачен".
- 22 июля Совет поддержала, а Зеленский подписал закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 депутата. Это привело к акций протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент заявил, что "услышал улицу", и пообещал подать в Верховную Раду внесен законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля он согласовал текст законопроекта, а затем внес его в Верховную Раду на рассмотрение. Параллельно с этим в Совете зарегистрировали законопроект от народных депутатов, который должен вернуть НАБУ и САП независимость.
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