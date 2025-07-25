Руководитель САП заявил, что генпрокурор пока не изымал антикоррупционных дел

Александр Клименко (Фото: Суспільне)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко пока не запрашивал уголовные производства Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко в интервью "Суспільному".

Он сообщил, что после принятия закона, который лишает Национальное антикоррупционное бюро и САП независимости, у него не было отдельной встречи с Кравченко.

"Мы общались только на совместных совещаниях. Отдельно мы не встречались и этот вопрос не обсуждали. Я надеюсь, что все же до того, как все будет возвращено в прежнее состояние, генеральный прокурор не будет запрашивать никаких наших уголовных производств", – сказал он.

Клименко добавил, что вне контекста вопроса об изъятии дел действие закона уже ощущается.

"За каждой подписью, за каждым документом нам нужно ехать в офис Генерального прокурора и просить его рассмотреть эти вопросы", – сказал он.

Клименко добавил, что в случае необходимости он будет обращаться к генеральному прокурору за необходимыми разрешениями, поскольку без этого не сможет выполнять свою работу, но "элемент независимости пока утрачен".