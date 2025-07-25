Керівник САП заявив, що генпрокурор ще не вилучав жодних антикорупційних справ
Генеральний прокурор Руслан Кравченко поки не запитував кримінальних проваджень Спеціальної антикорупційної прокуратури. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю "Суспільному".
Він повідомив, що після ухвалення закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та САП, у нього не було окремої зустрічі із Кравченко.
"Ми комунікували лише на спільних нарадах. Окремо ми не зустрічались і це питання не проговорювали. Я сподіваюсь, що все-таки до того, як все буде повернено в попередній стан, генеральний прокурор не буде витребовувати жодних наших кримінальних проваджень", – сказав він.
Клименко додав, що поза межами питання вилучення справ дія закону вже відчувається.
"За кожним підписом, за кожним документом нам треба їхати в Офіс генерального прокурора й просити його розглянути ці питання", – сказав він.
Клименко додав, що у разі необхідності він буде звертатися до генпрокурора за необхідними дозволами, адже без цього не зможе здійснювати свою роботу, але "елемент незалежності наразі втрачено".
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. Це призвело до акцій протесту у великих містах України.
- 23 липня президент заявив, що "почув вулицю", та пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня він погодив текст законопроєкту, а згодом вніс його до Верховної Ради на розгляд. Паралельно з цим у Раді зареєстрували законопроєкт від нардепів, який має повернути НАБУ та САП незалежність.
Коментарі (0)