Керівник САП заявив, що генпрокурор ще не вилучав жодних антикорупційних справ

Олександр Клименко наголосив, що дія закону, що позбавив незалежності САП, вже впливає на роботу органа

Олександр Клименко (Фото: Суспільне)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко поки не запитував кримінальних проваджень Спеціальної антикорупційної прокуратури. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю "Суспільному".

Він повідомив, що після ухвалення закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та САП, у нього не було окремої зустрічі із Кравченко.

"Ми комунікували лише на спільних нарадах. Окремо ми не зустрічались і це питання не проговорювали. Я сподіваюсь, що все-таки до того, як все буде повернено в попередній стан, генеральний прокурор не буде витребовувати жодних наших кримінальних проваджень", – сказав він.

Клименко додав, що поза межами питання вилучення справ дія закону вже відчувається.

"За кожним підписом, за кожним документом нам треба їхати в Офіс генерального прокурора й просити його розглянути ці питання", – сказав він.

Клименко додав, що у разі необхідності він буде звертатися до генпрокурора за необхідними дозволами, адже без цього не зможе здійснювати свою роботу, але "елемент незалежності наразі втрачено".