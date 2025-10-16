СБУ о заявлении Бортникова по "Паутине": Миф о всесильности ФСБ сгорел с самолетами России
Директор российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что операцию "Паутина" Украина якобы проводила под кураторством Великобритании. В Службе безопасности Украины заявили, что Кремль пытается оправдать собственный провал перед внутренней аудиторией, передает LIGA.net.
Бортников заявил, что якобы англичане обеспечили дальнейшее "пропагандистское сопровождение" операции, вбрасывая в медиа якобы фальшивые данные об огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии.
"Благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности ФСБ" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации РФ. "Паутина" – это уникальная, сложная и многоуровневая спецоперация, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами", – подчеркнули в ведомстве.
В Службе отметили, что Украина и в дальнейшем будет "больно бить врага" как на поле боя, так и в глубоком тылу. В подтверждение намерений привели заявление руководителя СБУ Василия Малюка:
"Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде – на море, в воздухе и на земле. А если надо – достанем и из-под земли".
- Спецоперация СБУ "Паутина" была проведена 1 июня 2025 года. Планировалось провести ее раньше, но пришлось перенести из-за запоя водителей фур на майские праздники.
- Удалось поразить четыре стратегических аэродрома России и 41 самолет: Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и уникальные А-50. Это 34% от всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была самая дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей. Также пришлось дать взятку российским таможенникам, чтобы провезти подсанкционное оборудование.
- Специально для спецоперации инженеры СБУ разработали уникальные дроны с применением современных технологий.
- "Паутина" должна была опутать всю Россию, но ударить FPV-дронами удалось не везде.
