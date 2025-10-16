СБУ о заявлении Бортникова по "Паутине": Миф о всесильности ФСБ сгорел с самолетами России

Служба безопасности Украины подчеркнула, что "Паутина" – это была исключительно украинская сложная и многоуровневая спецоперация

Кадры операции "Паутина" (Фото: СБУ)

Директор российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что операцию "Паутина" Украина якобы проводила под кураторством Великобритании. В Службе безопасности Украины заявили, что Кремль пытается оправдать собственный провал перед внутренней аудиторией, передает LIGA.net.

Бортников заявил, что якобы англичане обеспечили дальнейшее "пропагандистское сопровождение" операции, вбрасывая в медиа якобы фальшивые данные об огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии.

"Благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности ФСБ" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации РФ. "Паутина" – это уникальная, сложная и многоуровневая спецоперация, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами", – подчеркнули в ведомстве.

В Службе отметили, что Украина и в дальнейшем будет "больно бить врага" как на поле боя, так и в глубоком тылу. В подтверждение намерений привели заявление руководителя СБУ Василия Малюка:

"Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде – на море, в воздухе и на земле. А если надо – достанем и из-под земли".