СБУ про заяву Бортнікова щодо "Павутини": Міф про всесильність ФСБ згорів з літаками Росії

Служба безпеки України наголосила, що "Павутина" – це була лише українська складна й багаторівнева спецоперація

Кадри операції "Павутина" (Фото: СБУ)

Директор російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков заявив, що операцію "Павутина" Україна нібито проводила під кураторством Великої Британії. У Службі безпеки України заявили, що Кремль намагається виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією, передає LIGA.net.

Бортніков заявив, що нібито англійці забезпечили подальший "пропагандистський супровід" операції, вкидаючи в медіа нібито фальшиві дані про величезну завдану шкоду і лише українське авторство диверсії.

"Завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ. "Павутина" – це унікальна, складна й багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала власними силами", – підкреслили у відомстві.

У Службі наголосили, що Україна й надалі буде "боляче бити ворога" як на полі боя, так і в глибокому тилу. У підтвердження намірів навели заяву голови СБУ Василя Малюка:

"Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі".