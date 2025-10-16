СБУ про заяву Бортнікова щодо "Павутини": Міф про всесильність ФСБ згорів з літаками Росії
Директор російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков заявив, що операцію "Павутина" Україна нібито проводила під кураторством Великої Британії. У Службі безпеки України заявили, що Кремль намагається виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією, передає LIGA.net.
Бортніков заявив, що нібито англійці забезпечили подальший "пропагандистський супровід" операції, вкидаючи в медіа нібито фальшиві дані про величезну завдану шкоду і лише українське авторство диверсії.
"Завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ. "Павутина" – це унікальна, складна й багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала власними силами", – підкреслили у відомстві.
У Службі наголосили, що Україна й надалі буде "боляче бити ворога" як на полі боя, так і в глибокому тилу. У підтвердження намірів навели заяву голови СБУ Василя Малюка:
"Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі".
- Спецоперація СБУ "Павутина" була проведена 1 червня 2025 року. Планувалося провести її раніше, але довелося перенести через запій водіїв фур на травневі свята.
- Вдалося уразити чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак: Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 і унікальні А-50. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній з російських областей. Також довелося дати хабаря російським митникам, щоб провезти підсанкційне обладнання.
- Спеціально для спецоперації інженери СБУ розробили унікальні дрони із застосуванням сучасних технологій.
- "Павутина" мала оплутати всю Росію, але вдарити FPV-дронами вдалося не скрізь.
