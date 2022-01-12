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Сегодня определится политика и решения НАТО по России – посол Польши в Альянсе

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 11:39
Сегодня определится политика и решения НАТО по России – посол Польши в Альянсе - Фото
Томаш Шатковский (справа) на учениях НАТО в 2017 году (Фото - EPA)

Посол Польши в НАТО и бывший заместитель министра обороны Томаш Шатковский уверен, что сегодняшнее заседание совета Россия-НАТО станет решающим для определения политики Альянса в отношении Кремля. Об этом он сказал агентству PAP.

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Посол сказал, что ход встречи определит не только дальнейшие решения внутри НАТО, но и "отразится на повестке дня председательства Польши в ОБСЕ". 

Шатковский считает, что необходимость встречи продиктована "поисками диалога там, где его требует здравый смысл" – в области прозрачности военных операций, выполнения соглашений по разоружению и мер по укреплению доверия. При этом он подчеркивает, что переговоры между Россией и НАТО "не должны стать основанием или предлогом для того, чтобы ставить под сомнение основы политики НАТО или понижать статус отдельных членов Альянса".

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Посол отмечает, что "деэскалации со стороны России пока не видно", и что концентрация российских войск у границ Украины продолжается. "Однако мы слышим изменение позиции: Россия декларирует, что прогресс в переговорах возможен", – считает он. "Посмотрим, что стоит за этими заявлениями", – сказал Шатковский.

В апреле 2016 года Шатковский (тогда заместитель министра обороны Польши) сказал в интервью Reuters, что НАТО должен вести с Кремлем диалог с позиции силы, так как "Москва выстраивает свои отношения с Западом по типу тех, что были во времена холодной войны".

СПРАВКА. Разведки говорят об угрозе полномасштабной агрессии РФ против Украины. Кремль шантажирует Запад войной, требуя от НАТО не брать Украину в Альянс и "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Ответ НАТО: не Москве решать, кому быть в блоке. Запад грозит РФ беспрецедентными санкциями за вторжение. По некоторым данным, их не конкретизируют, чтобы Москва не смогла подготовиться. В Женеве прошли переговоры РФ-США. 12-13 января – переговоры с НАТО и Западом.

Сергей Бережной
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агрессия России польша нато переговоры евросоюз деэскалация Россия-НАТО Томаш Шатковский
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