Сегодня определится политика и решения НАТО по России – посол Польши в Альянсе
Посол Польши в НАТО и бывший заместитель министра обороны Томаш Шатковский уверен, что сегодняшнее заседание совета Россия-НАТО станет решающим для определения политики Альянса в отношении Кремля. Об этом он сказал агентству PAP.
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Посол сказал, что ход встречи определит не только дальнейшие решения внутри НАТО, но и "отразится на повестке дня председательства Польши в ОБСЕ".
Шатковский считает, что необходимость встречи продиктована "поисками диалога там, где его требует здравый смысл" – в области прозрачности военных операций, выполнения соглашений по разоружению и мер по укреплению доверия. При этом он подчеркивает, что переговоры между Россией и НАТО "не должны стать основанием или предлогом для того, чтобы ставить под сомнение основы политики НАТО или понижать статус отдельных членов Альянса".
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Посол отмечает, что "деэскалации со стороны России пока не видно", и что концентрация российских войск у границ Украины продолжается. "Однако мы слышим изменение позиции: Россия декларирует, что прогресс в переговорах возможен", – считает он. "Посмотрим, что стоит за этими заявлениями", – сказал Шатковский.
В апреле 2016 года Шатковский (тогда заместитель министра обороны Польши) сказал в интервью Reuters, что НАТО должен вести с Кремлем диалог с позиции силы, так как "Москва выстраивает свои отношения с Западом по типу тех, что были во времена холодной войны".
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