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ЧВК Вагнера. Рада берется за создание комиссии по расследованию дела о "кроте на Банковой"

19.05.2021, 10:27
ЧВК Вагнера. Рада берется за создание комиссии по расследованию дела о
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 19 мая, Рада на пленарном заседании рассмотрит создание временной следственной комиссии для изучения так называемого дела "вагнеровцев" (проекты №4105 и №5243). Об этом свидетельствует повестка дня на сайте парламента.

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Заседание началось в 10:00.

Сегодня планируется рассмотреть проект постановления об отмене решения Рады о принятии законопроекта об институте старост. Отклонение проекта позволит спикеру подписать закон о развитии такого института и направить его на подпись президенту.

Кроме того, планируется рассмотрение правок в Земельный кодекс и другие законы о земельных отношениях.

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Во втором чтении запланировано рассмотрение:

— правки в ст. 4 закона о пестицидах и агрохимикатах (о ввозе пестицидов на таможенную территорию Украины), №2289;
— правки в некоторые законы об обеспечении независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, №4107;
— правки в ст. 2 закона о правовом режиме имущества в ВСУ, №3403.

В первом чтении планируется рассмотреть:

— правки в ст. 39 закона о защите населения от инфекционных болезней (урегулирование соцзащиты медработников, пострадавших от ковида), №5415;
— правки в законы о механизмах вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков, № 4546;
— правки в ст. 42-4 КУоАП о продаже лекарственных средств детям, №5123 и 5123-1;
— правки в Налоговом кодексе о налогообложении доходов от организации и проведения азартных игр, №2713, 2713-1, 2713-2, 2713-3, 2713-д;
— законопроект о десоветизации законодательства, №4284;
— законопроект о Службе военного капелланства, №4626;
— законопроект о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами, №4568.

Также на сегодня запланировано рассмотрение ряда ратификационных законопроектов и постановлений по установлению границ и переименований населенных пунктов. Посмотреть всю повестку.

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Евгений Пилипенко
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