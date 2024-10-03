Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 3 октября
- Под ударом склады с КАБами. Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск" – источник. В ночь на 3 октября беспилотники Сил обороны поразили аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины. Он рассказал, что ночью дроны СБУ, Сил специальных операций ВСУ и других составляющих Сил обороны атаковали склады с управляемыми авиационными бомбами, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного горючего.
- Силы обороны ударили ракетами ATACMS по российской РЛС "Небо-М" стоимостью $100 млн. Силы обороны поразили ракетами российскую станцию радио "Небо-М", сообщил Генеральный штаб ВСУ. Подразделения ракетных войск нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции. Ее уничтожение существенно снижает способность оккупантов выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
- Курчатов. Официальный Киев "категорически отрицает" обвинения об ударах по атомной станции. Министерство иностранных дел категорически отрицает обвинения российских ресурсов об "украинских ударах" по Курской атомной электростанции или вблизи нее, заявил спикер дипломатического ведомства Георгий Тихий.
Между тем, появилось новое видео, как утверждается, рядом с местом удара. Россиянка за кадром говорит, что выбежало "много солдатиков" и "бахнуло вообще жестко". На фоне слышны взрывы.
- Новоназначенный генсек НАТО Рютте приехал в Киев. В четверг, 3 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев – это его первый заграничный визит после вступления в должность 1 октября. Рютте встретился с президентом Владимиром Зеленским. В частности, они обсудили План победы Украины, ситуацию на поле боя, потребности украинской армии и потребности в противовоздушной обороне и дополнительном взаимодействии с соседними странами.
- Система Patriot из Румынии прибыла в Украину. Предоставленная Румынией система противовоздушной обороны Patriot прибыла в Украину, сообщил президент Зеленский. 3 октября Министерство обороны Румынии подтвердило поступление зенитно-ракетного комплекса в Украину.
- Давление РФ с флангов и усложненная логистика. В 72 бригаде рассказали о выходе из Угледара. Эвакуация военных, особенно раненых, из Угледара проходила в сложных условиях. Российская армия давила с флангов, оставаться в городе было критично для украинских защитников, рассказал пресс-офицер 72 отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилепко.
- Ночью Россия запустила по Украине более сотни ударных дронов. В ночь на 3 октября Россия устроила массированную атаку ударными беспилотниками, запустив по Украине 105 "шахедов", сообщили Воздушные силы ВСУ. В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских дронов. Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских БпЛА локационно потеряны в разных областях Украины, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ.
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