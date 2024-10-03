Сім головних новин України та світу на 21:00 3 жовтня
- Під ударом склади з КАБами. Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ" – джерело. У ніч проти 3 жовтня безпілотники Сил оборони уразили аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі безпеки України. Він розповів, що вночі дрони СБУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших складових Сил оборони атакували склади з керованими авіаційними бомбами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального.
- Сили оборони вдарили ракетами ATACMS по російській РЛС "Небо-М" вартістю $100 млн. Сили оборони уразили ракетами російську радіолокаційну станцію "Небо-М", повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Підрозділи ракетних військ завдали успішного удару балістичними ракетами ATACMS по російській радіолокаційній станції. Її знищення суттєво знижує здатність окупантів виявляти, відстежувати й перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.
- Курчатов. Офіційний Київ "категорично заперечив" звинувачення про удари по атомній станції. Міністерство закордонних справ категорично заперечує звинувачення російських ресурсів про "українські удари" по Курській атомній електростанції або поблизу неї, заявив речник дипломатичного відомства Георгій Тихий.
Тим часом з'явилося нове відео, як стверджується, поряд з місцем удару. Росіянка за кадром каже, що вибігло "багато солдатиків" і "бахнуло взагалі жорстко". На тлі чути вибухи.
- Новопризначений генсек НАТО Рютте приїхав до Києва. У четвер, 3 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва – це його перший закордонний візит після вступу на посаду 1 жовтня. Рютте зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, вони обговорили План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби української армії й потреби в протиповітряній обороні та додатковій взаємодії із сусідніми країнами.
- Система Patriot із Румунії прибула до України. Система протиповітряної оборони Patriot, надана Румунією, прибула в Україну, повідомив президент Зеленський. 3 жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило надходження зенітно-ракетного комплексу до України.
- Тиск РФ з флангів і ускладнена логістика. У 72 бригаді розповіли про вихід з Вугледара. Евакуація військових, особливо поранених, з Вугледара проходила в складних умовах. Російська армія тиснула з флангів, залишатися в місті було критично для українських захисників, розповів пресофіцер 72 окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка.
- Вночі Росія запустила по Україні понад сотню ударних дронів. У ніч проти 3 жовтня Росія влаштувала масовану атаку ударними безпілотниками, запустивши по Україні 105 "шахедів", повідомили Повітряні сили ЗСУ. В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих дронів. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних областях України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ.
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