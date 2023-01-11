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Съезд судей избрал пять членов Высшего совета правосудия. У DeJure есть вопросы по каждому

11.01.2023, 20:43
Съезд судей избрал пять членов Высшего совета правосудия. У DeJure есть вопросы по каждому - Фото
Высший совет правосудия (фото - ВСП)

Сегодня в Киеве съезд судей избрал пять из восьми членов Высшего совета правосудия. В фундации DeJure заявили, что "есть вопросы к каждому".

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Как сообщает Совет судей Украины, после тайного голосования счетная комиссия объявила результаты голосования. В бюллетень были внесены 16 кандидатов, их разделили по квотному принципу.

Избранными членами ВСП стали:

→ Алла Котелевец (судья Харьковского апелляционного суда);
→ Григорий Усик (судья Кассационного гражданского суда в составе ВС);
→ Александр Сасевич (судья Львовского окружного админсуда);
→ Юлия Бокова (судья Хозяйственного суда Донецкой области);
→ Ольга Попикова (судья Северного апелляционного хозяйственного суда).

В DeJure заявили, что "к сожалению, к каждому из них были вопросы".

В аналитически-адвокационном центре утверждают, что Бокова посещала временно оккупированный Крым, Котелевец должна была быть уволена по рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей еще в 2012 году, а Сасевич фигурировал в расследовании BIHUS.Info о голосовании за согласованных кандидатов на судейских съездах. По Усику и Попиковой у DeJure "вопросы по поводу имущества".

Второй тур пройдет завтра, делегаты попытаются избрать еще трех членов ВРП. В DeJure подчеркнули, что один из кандидатов – Сергей Бурлаков, который неоднократно посещал территорию РФ после 2014-го и якобы тесно связан с семьей известного харьковского бизнесмена и регионала Александра Фельдмана. Также у Бурлакова, как утверждают в DeJure, есть несовпадения в имущественных декларациях.

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Оксана Житнюк
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