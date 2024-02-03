Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 февраля

В ВМС озвучили текущие потери Черноморского флота РФ, новый пакет для ВСУ от Эстонии, беспилотники СБУ атаковали НПЗ в Волгограде и другие новости

Фото: МЧС РФ

1. Байден заявил о начале военной операции США на Ближнем Востоке: Наш ответ начался. Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на атаку боевиков, поддерживаемых Ираном, по базе США в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих, еще около 40 человек были ранены (подробнее).

2. Россия атаковала Украину "шахедами", целилась на энергетику под Днепром – часть БпЛА сбили. В ночь на 3 февраля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками по нескольким направлениям. Воздушные силы ВСУ сообщили, что удалось сбить девять вражеских дронов (подробнее).

3. Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде атаковали беспилотники СБУ – видео пожара. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что нефтеперерабатывающий завод в Волгограде атаковали беспилотники Службы безопасности Украины. В результате удара завод потеряет "значительную часть производственной мощности", утверждает источник (подробнее).

4. Эстония передала Украине помощь на €80 млн. В пакет вошли в частности ракеты Javelin. Эстония передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли в частности противотанковые ракеты Javelin (подробнее).

5. В российском Энгельсе расстреляли командира экипажа Ту-95. ГУР выясняет, выжил ли он. Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны сообщила, что в российском Энгельсе расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева (подробнее).

6. В ВМС озвучили текущие потери флота россиян: с чем начинали большую войну и что осталось. На момент начала полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал около 80 боевых единиц, а по состоянию на сейчас 25 единиц уничтожено, еще 15 – серьезно повреждены. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (подробнее).

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