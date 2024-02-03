Шість головних новин України та світу на 19:00 3 лютого

У ВМС озвучили поточні втрати Чорноморського флоту РФ, новий пакет для ЗСУ від Естонії, безпілотники СБУ атакували НПЗ у Волгограді та інші новини

Фото: МНС РФ

1. Байден заявив про початок військової операції США на Близькому Сході: Наша відповідь почалася. Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на атаку бойовиків, підтримуваних Іраном, по базі США у Йорданії, внаслідок чого загинули троє американських військовослужбовців, ще близько 40 осіб було поранено (детальніше).

2. Росія атакувала Україну "шахедами", цілилась на енергетику під Дніпром – частину БпЛА збили. В ніч проти 3 лютого Росія атакувала Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдалося збити дев'ять ворожих дронів (детальніше).

3. Нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники СБУ – відео пожежі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники Служби безпеки України. Внаслідок удару завод втратить "значну частину виробничої потужності", стверджує джерело (детальніше).

4. Естонія передала Україні допомогу на €80 млн. До пакета увійшли зокрема ракети Javelin. Естонія передала Україні чергову партію військової допомоги, в яку увійшли зокрема протитанкові ракети Javelin (детальніше).

5. У російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу Ту-95. ГУР з'ясовує, чи вижив він. Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони повідомила, що у російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 Олега Стегачова (детальніше).

6. У ВМС озвучили поточні втрати флоту росіян: з чим починали велику війну і що залишилось. На момент початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував близько 80 бойових одиниць, а станом на зараз 25 одиниць знищено, ще 15 – серйозно пошкоджено. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (детальніше).

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