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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 января

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 января - Фото
03.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. США УБИЛИ ИРАНСКОГО ГЕНЕРАЛА. Ракетный удар был нанесен по автоколонне в аэропорту Багдада (Ирак). Сулеймани считают ответственным за военные операции Ирана за рубежом. В США заявляют, что это защитит их военных на Ближнем востоке. Иран пообещал отомстить, в стране проходят массовые протесты. В ООН считают, что убийство может нарушать международное право (подробнее).

2. ГРИВНЯ СНОВА УКРЕПЛЯЕТСЯ. По сравнению с четвергом, доллар упал на 44 копейки, евро - на 46 (подробнее).

3. РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ. Как новый нефтяной конфликт отразится на Украине (подробнее).

4. В ГБР ПРИ ТРУБЕ ВСЕ БЫЛО ПЛОХО. Новый директор бюро Ирина Венедиктова рассказала, что в ГБР отсутствуют кабинеты для допросов, а в некоторых управлениях работали только руководители без сотрудников (подробнее).

5. СЕМЬИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ ПРОТИВ НОВОГО "ПРОКУРОРА МАЙДАНА". Они считают, что у нового следователя по делам Майдана в ГБР Александра Буряка конфликт интересов - он якобы упоминается на "пленках Вовка" как друг скандального судьи, помогающий решать вопросы с ГБР (подробнее).

6. ЛЯШКО ГРОЗИТ СЕМЬ ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Прокуратура завершила досудебное расследование нападения политика на депутата от Слуги народа Андрея Геруса и готова составить обвинительный акт. По мнению следствия, Ляшко нанес Герусу телесные повреждения "в связи с его государственной деятельностью" (подробнее).

Читайте также главный текст этого дня: Курс доллара, ВВП, инфляция. Какой будет украинская экономика в 2020? Макропрогноз

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