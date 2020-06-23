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Шмыгаль: Аваков эффективно управляет правоохранительной системой

Шмыгаль: Аваков эффективно управляет правоохранительной системой - Фото
Арсен Аваков (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)
23.06.2020, 11:03

Премьер-министр уверен, что правоохранительная система Украины вызывает доверие

Министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно управляет правоохранительной системой, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он заявил в эфире телеканала Первый Западный.

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Шмыгаль уверен, что правоохранительная система после реформы вызывает доверие, люди обращаются в полицию, и сейчас полиция "совсем не та, какой была пять и больше лет назад".

Премьер отметил, что нельзя отделить министра от системы, которой он управляет, и сказать, что министр плохой, а система более-менее хорошая. "Когда начинаются политические интриги и спекуляции, мы всегда говорим об одной какой-то темной стороне, но посмотрите и на светлую сторону, посмотрите на этот баланс", - заявил он.

По словам Шмыгаля, во время отчета Авакова в Раде депутаты, у которых есть претензии к министру, имели возможность задать ему вопросы и высказать свою позицию. Отчет Авакова был принят, считает Шмыгаль. Он уверен, что результаты, представленные в отчете, "показывают, что министр Аваков на данный момент работает, управляет эффективно правоохранительной системой".

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.
  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • 5 июня Аваков отчитался о работе МВД в Раде, рядом со зданием парламента прошла акция за его отставку.
  • В тот же день проект постановления об отставке Авакова был зарегистрирован в Раде. Документ подписали 55 нардепов.
  • 18 июня стало известно, что президент Зеленский видит два условия, при которых отправит Авакова в отставку: либо наличие других кандидатур, либо недовольство министром во фракции Слуга народа.
Денис Юдин
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