"Советская эпоха вернулась". Детали от WP о ракетном ударе по награждению бойцов 128 ОГШБр

В списке военнослужащих, которых командование планировало представить к медалям на награждении под открытым небо у линии фронта в Запорожской области, обернувшееся трагедией из-за ракетного удара россиян, было 43 бойца, а всего участие в мероприятии приняли около 100 человек. Об этом The Washington Post рассказали на условиях анонимности военнослужащие пострадавшей 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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"Они собрали людей из всех частей, лучших людей", — рассказал украинский военный.

На награждение по случаю Дня ракетных войск и артиллерии люди приехали в село Заречное примерно на 20 автомобилях.

Как выразился еще один собеседник WP из 128 ОГШБр, "советская эпоха вернулась: это напоминало сцены из российских пропагандистских фильмов о Второй мировой войне, где солдаты стоят рядами и выглядят гламурно".

Боец бригады заявил, что место проведения церемонии постоянно находится в пределах досягаемости ударов баллистических ракет "и всего остального, что летит издалека".

Некоторые собеседники полагают, что информацию о мероприятии россиянам, возможно, кто-то слил: "Пока неясно, что именно произошло — то ли местные позвонили и сообщили, что собралась куча людей, то ли произошла утечка информации из внутренних штабов бригад".

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Но ракетный удар обычно планируется заранее, добавил собеседник, потому что "нельзя запустить ракету за две минуты или за 15-ть". То есть, когда противник нацелил туда ракету, "он прекрасно понимал, что там много руководства и это будет довольно большой удар".

Российская ракета (по некоторым сведениям, две) поразила собравшихся через 10 минут после начала церемонии. Она попала во двор здания, где проходило мероприятие, и в дорогу снаружи.

По словам собеседника газеты, медики "сказали, что ничего подобного они не видели с начала полномасштабной войны", было много пострадавших с ранениями головы, так как многие из них во время церемонии сняли шлемы.

Погибли "по меньшей мере 19 военных", пишет WP, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших воинов бригады, "десятки" других были ранены.

На момент после удара насчитали 21 тело, рассказал боец бригады, который разговаривал со своими побратимами после инцидента: "Когда произошла атака, было трудно сказать, сколько человек было ранено или убито. Все ли выжили в больнице, неизвестно".

6 ноября ГБР открыло дело по факту атаки по статье "халатное отношение военнослужащего к службе". Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил 6 ноября, что комбриг 128-й Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время расследования.

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Некоторые бойцы заявили, что мероприятие было отсрочено на полчаса, и все это время военные ждали во дворе. Лысюк прибыл на церемонию с опозданием, спустя несколько минут после удара, рассказал боец из бригады.

"Все злятся на командование. Они могли отдать приказ перенести все в другое место или в какое-нибудь укрытие. Перенесите все и проведите церемонию там. Почему этого не произошло, я не знаю. Это просто военная глупость", – сказал один из собеседников.

Другой военнослужащий заявил, что практику церемоний "в советском стиле" нужно немедленно прекращать: "Солдаты и офицеры боятся, что этого не будет сделано и все это может повториться, не дай Бог".

Он добавил, что если бы после трагедии родственники бойцов бригады "не подняли шум" в соцсетях и СМИ, "то никто бы и не узнал" о ней.

Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные.

8 ноября Минобороны сообщило о служебном расследовании действий военных чиновников, организовавших награждение.

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