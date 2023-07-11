США о Путине и Пригожине: В этой борьбе нет героев. Оба причастны к зверствам в Украине
В Государственном департаменте США заявили, что в борьбе диктатора Владимира Путина и главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина "нет героев". Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.
"Это была новая разработка, и я подозреваю, что новые разработки будут продолжаться. Но я просто скажу по поводу сообщений, очевидно, что Евгений Пригожин и Владимир Путин были в разногласиях друг с другом, сейчас мы видим их встречу", — сказал Миллер.
Он отметил, что в борьбе между Путиным и Пригожиным "нет героев".
"Это и те, и другие люди, которые зверствовали или заказывали зверства в Украине", — резюмировал дипломат.
Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что террористы Вагнера во время недавнего "военного мятежа" проникли на ядерную базу Воронеж-45, чтобы захватить небольшие ядерные устройства.
- 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.
- Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
- 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. В ГПСУ и разведке пока нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов тоже не верит, что Лукашенко на это согласится.
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