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США о Путине и Пригожине: В этой борьбе нет героев. Оба причастны к зверствам в Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 11:47
США о Путине и Пригожине: В этой борьбе нет героев. Оба причастны к зверствам в Украине - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США заявили, что в борьбе диктатора Владимира Путина и главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина "нет героев". Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, еще предстоит увидеть, как "бунт" Пригожина повлияет на ситуацию в России и ее войне против Украины. 

"Это была новая разработка, и я подозреваю, что новые разработки будут продолжаться. Но я просто скажу по поводу сообщений, очевидно, что Евгений Пригожин и Владимир Путин были в разногласиях друг с другом, сейчас мы видим их встречу", — сказал Миллер.

Он отметил, что в борьбе между Путиным и Пригожиным "нет героев". 

"Это и те, и другие люди, которые зверствовали или заказывали зверства в Украине", — резюмировал дипломат.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что террористы Вагнера во время недавнего "военного мятежа" проникли на ядерную базу Воронеж-45, чтобы захватить небольшие ядерные устройства.

Читайте также: Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Дмитрий Гриниченко
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